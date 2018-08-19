أكثر من مليوني حاج إلى منى لـ ” التروية ” استعداداً للركن الأعظم غدًا

نايف السالم(صدى):

أنهت المملكة استعداداتها لموسم الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام، الذين اكتمل وصولهم إلى الأراضي المقدسة ، حيث وصل مليوني حاج، استعداداً للصعود إلى منى، اليوم الأحد، لقضاء يوم التروية ومن ثم التوجه إلى مشعر عرفة، غداً الاثنين للوقوف بها وأداء ركن الحج الأعظم.

ويتوافد حجاج بيت الله الحرام اليوم الأحد، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية محرمين على اختلاف نسكهم- متمتعين وقارنين ومفردين- إلى صعيد منى اقتداءًا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.