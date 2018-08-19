بالصور.. مسابقة للنوم في دبي والجائزة ” سرير وفرش “

أبو ظبي(صدى):

يستعد معرض المفروشات السنوي ” إنديكس ” في دبي، لتنظيم مسابقة للنوم، لأصحاب النوم العميق الذين ينامون لساعات طويلة من دون التأثر بأي مصادر للإزعاج، يوم 16 سبتمبر المقبل.

والرابح في المسابقة هو الذي سيكون قادرا على النوم بسلام ، لأطول فترة ممكنة، وسط أرض المعرض الذي عادة ما يضج بآلاف الزوار.

وأكدت مؤسسة صحة النوم أن العامل الأهم الذي يساهم في الحصول على ليلة نوم جيدة وهنيئة، هو فرشة السرير المختارة، ومدى تناسبها مع أجسادنا.

وسينال الفائز في المسابقة سريرا وفرشا جديدا ، تتطابقان مع متطلبات نومه، والتي سيتم تقييمها باحتراف، بواسطة نظام اختيار الفرش الرقمي للشركة.