بالفيديو.. قصة حاج أسترالي من أصل سعودي يعمل مسؤولا كبيرًا في أستراليا

كانبرا(صدى):

ظهر حاج أسترالي من أصل سعودي، في مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا كيفية انتقاله إلى استراليا والإقامة بها منذ 33 عاما.

وقال الحاج ويدعى ” خضر بن محسن اللهيبي الحربي ” إن جد جده انتقل من المدينة إلى لبنان وأقام فيها منذ نحو 120 عاما .

وأوضح أنه هاجر إلى أستراليا منذ 33 عاما مشيرا إلى أنه يعمل نائب رئيس بلدية ونائب رئيس الحكومة المحلية في استراليا .

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=1h89rdGSD6M