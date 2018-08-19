بالفيديو.. قصة حاج أسترالي من أصل سعودي يعمل مسؤولا كبيرًا في أستراليا
ظهر حاج أسترالي من أصل سعودي، في مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا كيفية انتقاله إلى استراليا والإقامة بها منذ 33 عاما.
وقال الحاج ويدعى ” خضر بن محسن اللهيبي الحربي ” إن جد جده انتقل من المدينة إلى لبنان وأقام فيها منذ نحو 120 عاما .
وأوضح أنه هاجر إلى أستراليا منذ 33 عاما مشيرا إلى أنه يعمل نائب رئيس بلدية ونائب رئيس الحكومة المحلية في استراليا .
httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=1h89rdGSD6M
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