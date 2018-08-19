بعد مرور 40 ساعة.. شقيق ” غريق الطرفة ” يناشد بتكثيف ساعات الطيران للبحث عنه

تركي السالم(صدى):

على خلفية غرق مواطن خمسيني هو وأصدقاءه، الجمعة الماضية، أثناء استقلالهم لقارب صيد بشاطئ رأس الطرفة في جازان، جراء ارتفاع الموج، ناشد شقيق الغريق، أمير منطقة جازان بالنيابة وقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان بالسماح للفرق التطوعية الموجودة حاليًا بالشاطئ منذ الأمس بالمشاركة في البحث عن فقيدهم.

وأوضح شقيق الغريق أن فرق حرس الحدود تمشط شاطئ رأس الطرفة بحثًا عن الغريق، منذ وقوع الحادث، ولكن لم يتم العثور عليه، مناشدًا بتكثيف ساعات طيران البحرية للبحث عن الفقيد.

يذكر أنه تم العثور على شخصين يوم أمس السبت، فيما ما زالت الجهات الأمنية تبحث عن الثالث منذ 40 ساعة.

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