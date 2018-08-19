مجهولون يعتدون على أحد منسوبي شرطة رنية ويسلبون ما معه
فتحت شرطة رنية التحقيق في واقعة تعرض أحد منسوبيها للضرب من قِبل 4 أشخاص مجهولين، بعدما استوقفوه بإحدى محطات الوقود، وسلبوا ما معه من نقود، ثم لاذوا بالفرار.
وأفاد أحد أقارب الجندي سعود عواض القثامي، بوجود شخص كان يتواصل معه، ويدعوه إلى مناسبة له، لكنه رفض لعدم معرفته بالشخص الذي يدعوه.
وأوضح أن أحد زملائه طلب منه إحضار أغراض لهم من أحد المتاجر القريبة بسيارته، وما إن وصل لمحطة الوقود حتى جاء شخص وعرَّفه بنفسه، على أنه الشخص الذي يدعوه دائمًا للقيام بواجب له، وعاتبه لرفض الدعوة، وبعدها مباشرة جاء إليه 4 أشخاص وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب، وسلبوا مبلغا ماليا كان معه.
ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 19 دقيقة
رجل الامن هومن يحمينا ويحقق لنا الامن والامان بعد الله سبحانه فهل هذا جزاه لابد القبض على من اعتدوا عليه وايقاع اقصى العقوبة بهم كلنا الشعب السعودي رجال امن بظل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله وسيدي ولي العهد الامين صاحب السموالملكي الأميرمحمد بن سلمان آل سعود يحفظه الله ودام عز الوطن شامخاً عزيزاً