مجهولون يعتدون على أحد منسوبي شرطة رنية ويسلبون ما معه

نايف السالم(صدى):

فتحت شرطة رنية التحقيق في واقعة تعرض أحد منسوبيها للضرب من قِبل 4 أشخاص مجهولين، بعدما استوقفوه بإحدى محطات الوقود، وسلبوا ما معه من نقود، ثم لاذوا بالفرار.

وأفاد أحد أقارب الجندي سعود عواض القثامي، بوجود شخص كان يتواصل معه، ويدعوه إلى مناسبة له، لكنه رفض لعدم معرفته بالشخص الذي يدعوه.

وأوضح أن أحد زملائه طلب منه إحضار أغراض لهم من أحد المتاجر القريبة بسيارته، وما إن وصل لمحطة الوقود حتى جاء شخص وعرَّفه بنفسه، على أنه الشخص الذي يدعوه دائمًا للقيام بواجب له، وعاتبه لرفض الدعوة، وبعدها مباشرة جاء إليه 4 أشخاص وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب، وسلبوا مبلغا ماليا كان معه.