القحطاني: من أهم شروط تطور الرياضة إبراز المنجزات بدلا من التعصب والإثارة

طلال الغامدي(صدى):

أعرب المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، عن فخره واعتزازه، بتحقيق المنتخب لذوي الاحتياجات الخاصة لقب كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، بعد فوزه على الأرجنتين بهدفين مقابل لا شيء.

وأكد القحطاني أن المملكة شهدت تحقيق كثير من الإنجازات في مجال الرياضة هذا العام مشيرا إلى أن وسائل الإعلام المحلية لم تهتم بإبرازها وتفرغت للتعصب والإثارة.

وقال القحطاني في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” فخرنا وسعادتنا بتحقيق منتخبنا لذوي الإحتياجات الخاصة لقب كأس العالم لا يمكن وصفها ” .

وأضاف : ” من شروط تطور الرياضة في أي بلد وجود إعلام رياضي وطني يحرص على إبراز المنجزات الوطنية والمواهب الرياضية وينشر ثقافة الألعاب المختلفة، ما حققته الرياضة السعودية هذا العام من منجزات أمر يدعو للفخر، مؤسف أن وسائل إعلامنا تتجاهل هذه المنجزات وتتفرغ بالمقابل للتعصب والإثارة اللامحمودة ” .

وفي سياق منفصل، قال القحطاني : ” لا يفوتني أن أبارك لنادي الهلال وشقيقه الاتحاد المستوى الجميل الذي ظهروا به اليوم، مثل هذه المشاركات المميزة ترسخ القوة الناعمة السعودية في ظل هذا الحضور الراقي من المشجعين. والشكر لهيئة الرياضة على مبادرتها الرائعة التي قدمت صورة مشرفة لوطننا العظيم ” .

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