بالفيديو.. رد فعل مشجع اتحادي بعد فوز الهلال

نواف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تعصب مشجع لنادي الاتحاد، عقب فوز الهلال في مباراة كأس السوبر بهدفين مقابل هدف واحد.

وقام المشجع بتهشيم شاشة التلفاز، معربًا عن غضبه الشديد من خسارة الاتحاد أمام الهلال.

وتوج الهلال بكأس السوبر السعودي ،السبت، على حساب الاتحاد بعد الفوز عليه في المباراة التي أقيمت على ملعب ” كوينز بارك رينجرز ” في لندن.

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