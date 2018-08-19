المطلق: مشروع الهدي والأضاحي يسهل للحجاج أداء الشعيرة

علي القحطاني (صدى):

أبدى الشيخ عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي ،إعجابه بما تقدمه الجهات الحكومية من خدمات في مجال مشروع الهدي والأضاحي ، مؤكدًا أنه يسهل للحجاج أداء الشعيرة.

وقال المطلق : ” لقد أعجبني ما يقومون به من أعمال ورأيت فيه تخفيفًا على الحجاج كونه يحفظ حقوقهم لأن من تتولاه جهات رسمية كالبريد السعودي والبنك الإسلامي للتنمية وهذا كله يجعل هذه الشعيرة بأيدٍ أمينة ” .

يذكر أنه يعمل في إطار مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي كل عام أكثر من 40 ألف فرد من القوى العاملة، تشمل الجزارين ومساعديهم، والأطباء البيطريين، والمشرفين الشرعيين، والإداريين، والجهاز الفني المسؤول عن التشغيل، والصيانة، والإدارة، والإعاشة، والرعاية الطبية، ووسائل النقل.