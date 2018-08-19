بالصور.. في الوقت الذي يُمنع فيه القطريين من الحج.. الإمارات تستقبل حجاجها بقُبلة على الرأس

أبو ظبي(صدى):

في مشهد يصفع تنظيم ” الحمدين ” الذي لازال يصر على تسييس الحج، وإقحام المشاعر المقدسة في أزمته، استقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة العربية السعودية، الشيخ شخبوط بن نهيان، الحجاج الإماراتيين بحفاوة وتقدير، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

ووثقت مجموعة من الصور لحظة استقبال الشيخ شخبوط بن نهيان حجاج أسر الشهداء والجرحى الإماراتيين، بحفاوة، حيث ظهر مُقبلا رؤوس الحجاج.

يأتي ذلك في الوقت الذي أقحم فيه النظام القطري المشاعر المقدسة في السياسة، ومنع القطريين من أداء فريضة الحج، وأخذ تعهد على المسافرين بعدم الذهاب لمكة المكرمة لضمان حرمانهم من أداء مناسك الحج.

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