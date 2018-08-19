قائد الاتحاد السابق يعيب على دياز بضياع السوبر

نواف السالم(صدى):

آخذ ” محمد نور ” قائد فريق الاتحاد الأسبق، اليوم السبت، على تكتيك وأسلوب الأرجنتيني ” رامون دياز ” مدرب الفريق في المباراة التي خسرها بنتيجة 1-2 أمام الهلال في مباراة السوبر السعودي وكلفته فقدان الكأس أمام فريقه السابق.

وعاب ” نور ” ، على ” دياز ” عدم إغلاقه مفاتيح اللعب في الهلال الممثلة في الجهة اليمنى، وترك مساحات يتحرك فيها البرازيلي ” إدواردو ” .

قال ” نور ” خلال الاستديو التحليلي الذي أعقب المباراة : ” أنا لست ضد دياز ولكن يفترض إنه يعرف مفاتيح لعب الهلال، من واقع إشرافه عليه في السابق ويعلم جيدًا أن قوة الأزرق تكمن في الجهة اليسرى، التي يلعب فيها ياسر الشهراني، وأن الفريق يعتمد على تحركات البرازيلي إدواردو خارج منطقة الجزاء.