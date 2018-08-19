قائد الاتحاد السابق يعيب على دياز بضياع السوبر
آخذ ” محمد نور ” قائد فريق الاتحاد الأسبق، اليوم السبت، على تكتيك وأسلوب الأرجنتيني ” رامون دياز ” مدرب الفريق في المباراة التي خسرها بنتيجة 1-2 أمام الهلال في مباراة السوبر السعودي وكلفته فقدان الكأس أمام فريقه السابق.
وعاب ” نور ” ، على ” دياز ” عدم إغلاقه مفاتيح اللعب في الهلال الممثلة في الجهة اليمنى، وترك مساحات يتحرك فيها البرازيلي ” إدواردو ” .
قال ” نور ” خلال الاستديو التحليلي الذي أعقب المباراة : ” أنا لست ضد دياز ولكن يفترض إنه يعرف مفاتيح لعب الهلال، من واقع إشرافه عليه في السابق ويعلم جيدًا أن قوة الأزرق تكمن في الجهة اليسرى، التي يلعب فيها ياسر الشهراني، وأن الفريق يعتمد على تحركات البرازيلي إدواردو خارج منطقة الجزاء.
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 3 ساعات
*كان نزلت ارضية الملعب وقلتله!🤣😂🤣😂 وقولو الحمد لله انها ثنائية جميلة وتكتيك ولا أروع من المدرب العملاق جيسوس ورغم الإصابات الكبيرة المتمثل في العابد والفرج وعطيف والخيبري وعدم وجود مهاجم جلاد وإلا كانت خماسية يبو نوران مثل خماسيات الخيام وانت موجود مع الفريق😎*
الزعيم يثبت دومآ بأنه الثابت والبقية متحركون
عبد اللله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 821 ] نشر منذ 3 ساعات
الاتحاد الجديد لا جديد!
الاتحاد بدون الروح المشهور بها على مر العقود!
الاتحاد لو لعب بالفريق الذي حقق من خلاله كأس الملك لربما حقق السوبر..
كان بالإمكان الاستغناء عن العكايشي واستبداله بمهاجم من العيار الثقيل وحسب
الفريق السابق روح عالية وانسجام كبير …عاب على الفريق الجديد الروح والأخطاء الفردية وضعف الهجوم وعدم وجود لاعب ثقيل مثل محمد نور …
8 لاعبين أجانب لو كان الأمر بيدي 3 لاعبين ب75% من الميزانية الخاصة بهم و6 لاعبين بباقي25%.. الاتحاد بحاجة إلى لاعب ثقيل يحمل فريق مثل كارلوس إدواردو الهلال..
معسكر وطائرة خاصة واحتراف المولد ودياز و8 أجانب وبالنهاية آداء غير مقنع!
أخيرا:مبارك للهلال وحظا أوفر للعميد وشكرا فقط للجماهير التي ساندت الاتحاد وللحارس عساف القرني