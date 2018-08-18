بالصور.. تحالف ثلاثي للتوعية 10 الاف حاج عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام

سعيد العجل(صدى):

استهدف مطار الملك فهد الدولي بالدمام توعية 10 الاف حاج عبر برنامج ” مشاعر ” مغادرين على العديد من شركات الطيران لأداء فريضة الحج، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية وفرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بالمنطقة الشرقية.

و قال تركي الجعويني، الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام، قدم مطار الملك فهد سلسلةٍ من الخدمات بالإضافة إلى تطبيق بعض الإجراءات، والتي تشمل آلية مخصصة للتعامل مع رحلات الطيران الناقلة للحجاج وطريقة استقبالهم والعناية بصحتهم وتوعيتهم بالشعائر والمناسك، وذلك من خلال توفير منطقة مخصصة لاستكمال إجراءات الدخول والمغادرة، الأمر الذي تسعى من خلاله “مطارات الدمام” إلى تسريع إجراءات التفويج إلى المشاعر المقدسة.

وأكد أنه في سبيل توفير أعلى مستويات الراحة لحجاج بيت الله الحرام، حرصت ” مطارات الدمام ” على التعاون مع كافة القطاعات الحكومية والخدمية بالمطار، والتي تبذل جهوداً كبيرة لتذليل العقبات في سبيل توفير هذه الخدمات والتي تتضمن تواجد فريق طبي مجهزٌ بجميع الأدوات اللازمة للحالات الطارئة، وتوفير منطقة مخصصة لضيافة الحجاج، وإهدائه باقة متكاملة تحتوي على مستحضرات طبية ووقائية، بالإضافة إلى كتيبات تعريفيه بمناسك الحج.

وبالتزامن أقامت الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية فعالية أطلقت عليها ” الحج بصحة ” أمس الأول بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، وتم فيها توزيع حقائب تحتوي على مطويات توعوية للحجاج عن الأمراض التي من الممكن أن تصيبهم خلال أدائهم فريضة الحج، بالإضافة إلى معقمات لليدين ومقتنيات أخرى.

وقال عمر الوطبان الدويش، مدير عام فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بالمنطقة الشرقية، نحمدالله عز وجل على ان جعل هذه البلاد المباركة تقوم بخدمة الحرمين الشريفين وحجاجه وزواره، كيف لا وإمامنا وقائدنا يسمى خادم الحرمين الشريفين، ونسعد من هذا التعاون البناء والمثمر مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة لتوعية الحجاج صحيا ليؤدوا مناسك الحج ولديهم خلفية صحية عن الامراض السارية أو الامراض التي قد تتفشى في الحج وسبل الوقاية منها، مقدما شكره لإدارة المطار على التنسيق لإقامة هذه الفعالية.

وأشار الدويش، أن د. عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد، قد وجه الفرع بخدمة الحجاج فيما يخصه وعبر المنافذ والبرية والبحرية والجوية بالمنطقة الشرقية “منفذ البطحاء ومنفذ جسر الملك فهد ومنفذ الرقعي ومنفذ مطار الملك فهد الدولي بالدمام”، حيث نلاحظ ان هناك سرعة في تشكيل الفرق مع ضيق الوقت، وقد حققنا مع الادارات الاخرى انجازات متوالية عبر الوزارة وهناك نقلات نوعية وخطط مستقبلية لإستقبال حجاج بيت الله الحرام ستكون ذات جدوى مضاعفة في المستقبل.

من جانبه أكد مطلق الجلعود، مدير التواصل والعلاقات العامة بصحة الشرقية، أن الفعالية تستهدف 10 آلاف حاج، وقد وزعت عليهم حقائب تحتوي مطويات ترشدهم الى سبل الوقاية من الأمراض التي قد تصيبهم خلال فترة حجهم، متمنياً للحجاج السلامة خلال فترة أدائهم لمناسك الحج.

شرح الصور

الشيخ عمر الدويش خلال الزيارة

صحة الشرقية تقدم هدايا للحجاج

مطارات الدمام تقدم هدايا للحجاج

صورة تذكار قبل المغادرة

جانب من الحجاج في الحملة