‎برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يجمع ابن بوالدته بعد فراق دام سبعة اعوام

عبدالعزيز القثامي(صدى):

‎كان برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هو الحل الوحيد لشاب حمزه عبدو غالب الشلبي بان يجعله يلتقي بوالدته في مكة المكرمة ، وقال حمزه انه انتقل من مدينة تعز في الجمهورية اليمنية الى المملكة العربية السعودية بعد ان ضاقت به سبل العيش في مسقط الراسة ليعمل في منطقة المدنية المنورة في مجال البناء والاعمار .

‎ الظروف المالية منعته من زيارة والدته في اليمن ليتفاجأ باندلاع الحرب والعدوان الحوثي وبالحصار الذي منعه من الوصول الى والدته ، امضى فترة الحرب يترقب ان يزاح الحصار عن مدينة تعز حتى يتمكن من الوصول اليها والسلام عليها ، بالأخص ان اثنين من اخوته استشهدوا في الحرب من العدوان الحوثي والثالث اصيب بها.

‎وقال الشاب حمزه الذي ترتيبه الثالث بين اخوته الاربعة عندما تواصلت مؤخراً مع والداتي في اليمن بواسطة وسائل الاتصال انها سوف تؤدي فريضة الحج لهذا العام في برنامج ضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، الامر الذي جعلني اتقدم بشكل رسمي للجهات المعنية والحصول لتصريح حج نظامي للوصول من المدينة المنورة الى مكة المكرمة .

‎الشاب حمزه الذي وصل الى مكه المكرمة بحثاً عن والدته الذي احتضنها ويقبل يديها وينزل راسه ليقبل قدميها ، كلهما لم يصدقا هذا اللقاء بعد فراق دام سبعة اعوام لقاء شمله الفرح والحزن والدموع الذي ابكى من جميع من شاهدهما .

‎وقالت الحاجه ام حمزه اشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز الذي استضافني لإداء مناسك الحج وجمعني مع ابني الذي كدت بان لا اراءه واضمه الى صدري ، لكن احمد الله الذي جمعني به في اطهر بقعة على وجه الارض.