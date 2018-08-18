جامعة الطائف تشارك بثلاث فرق جوالة في خدمة ضيوف الرحمن

الطائف(صدى):

تشارك جوالة جامعة الطائف، كعادتها السنوية، في خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، ممثلة ب48 جوالاً وستة مشرفين موزعين على ثلاث فرق تضم كل فرقة 16 طالباً، يرافقهم مشرفين.

وأوضح مشرف عشائر جوالة جامعة الطائف خالد عباد السفياني، أن المهمة الموكلة إلى جوالة الجامعة هذا العام تتمحور في مسح مشعر عرفات، والتعرف على المنطقة بشكل تفصيلي لمدة سبعة أيام متتالية على فترتين صباحية ومسائية، ليتم بعد ذلك توزيع الفرق على مراكز الإرشاد في المشعر، لتكون في أتم الاستعداد لخدمة حجاج بيت الله الحرام في يوم عرفة.

من جانبه قال المشرف نواف العتيبي ” إن الثقة التي منحت لجوالة الجامعة بالمشاركة في مشعر عرفات هي ثقة غالية نفخر بها، إذ أن الوقوف بعرفة هو يوم الحج الأكبر وهو أحد أركان الحج و كما قال الرسول الكريم صلى عليه وسلم (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة) ” .

بدوره، أكد عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر بن معيض البقمي، أن مشاركة الجامعة في خدمة ضيوف الرحمن خلال مواسم العمرة والحج تأتي في إطار تعزيز برامج العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية لطلاب الجامعة، وكجزء من مسؤوليتها الاجتماعية نحو المجتمع والوطن وكذلك نحو ضيوف بيت الله الحرام.

وأعرب عميد شؤون الطلاب في جامعة الطائف عن سعادته بهذه المشاركة، وعدّها جزءاً مما تقدمه حكومة وشعب المملكة من جهود منقطعة النظير في خدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.

وأكد الدكتور البقمي أن اهتمام جامعة الطائف بقيادة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، بخدمة بيت الله الحرام هو جزء من دورها الريادي في منطقة مكة المكرمة، واصفاً هذا الدور بأنه “وسام شرف على صدورنا نعتز به.