ممر خاص لذوي الاحتياجات الخاصة خدمة جديدة تقدمها أمانة العاصمة المقدسة

حسين العلي(صدى):

في إطار الخدمات التي تقدمها أمانة العاصمة المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ، نفذت ادارة المرافق بالأمانة ممر خاص لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تيسير أداء الحجاج لنسكهم ، ومساعدتهم على التنقل في منطقة المشاعر المقدسة دون أي صعوبات أو مخاطر تهدد سلامتهم ، و يقع الممر ضمن نطاق مشروع ممرات المشاه الواقعه بين مشعر عرفات ومشعر مزدلفة ، بين خط المشاه رقم ١ وخط المشاه رقم ٤

أوضح ذلك وكيل الأمين للمشاريع المكلف المهندس زهير سقاط مبينا بأن الممر الذي تم تنفيذه مؤخرا يبلغ طوله (١٨٠٠) متر وبعرض (٥) متر ، وتم تنفيذه من خرسانه ( Fair Face Concerete ) وروعي في تنفيذ الممر تجانس الألوان اضافة الى انسيابية الحركة لتسهيل عبور العربات .

من جانبه قال مدير إدارة المرافق المهندس هيثم شربيني انه تم وضع لوحات ارشاديه بعدد (٨) لوحات وذلك لتخصيص استخدام الممر لذوي الاحتياجات الخاصه وعدم تداخله مع حركة المشاه في الممرات المجاوره .

وأضاف قائلا : وجهنا معالي أمين العاصمة المقدسـة في حال نجاح هذه المبادره ان يتم التوسع في استكمال هذا الممر وكذلك العمل على اضافة ممرات جديده بين ممرات المشاه الاخرى بالمشاعر المقدسة .