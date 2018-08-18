بالفيديو.. الزعاق يوضح كيفية حفر القلبان والآبار قديمًا
نشر الدكتور ” خالد الزعاق ” عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم السبت، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوضح طريقة حفر ” القلبان وطوي الأبار ” قديمًا بموسم الكليبين.
وأوضح ” الزعاق ” ، خلال الفيديو مراحل حفر الأبار وأنه يتم على 3 مستويات ومن خلال 3 أشخاص مختلفين أبرزهم وأهمهم على الإطلاق وهو ” الخافق ” والذي يقوم بحفر هامة الأرض، لافتًا إلى أنه على الرغم من قصر مدة عمله في البئر والتي لا تتعدي الثلاث أيام إلا أنه الأعلي أجر لأنه الأكثر عرضه للموت نتيجة الإشعاعات والأتربة التي تخرج من الأرض ويستنشقها فتودي بحياته.
طريقة آهالينا رحمهم الله في حفر القلبان وطوي الآبار في موسم الكليبين pic.twitter.com/nWx3TDZu9j
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) August 18, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52324 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمهم ويحسن إليهم .. آمين ,,
,, اندثروا واندثرت آثارهم بثرهم ,, غفر الله لنا ولهم .. آمين ,,
,, هذي حال الدنيا مادامت ولا عمِّر بها احد ، احد رحال واحد نزال ,,
عبد اللله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 821 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني الخافق لو يموت من بئر ما كان أحد خفق..ثم طبيعة الأرض لها دور من حيث الأتربة والصخور المشعة..الله أعلم