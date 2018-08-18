بالفيديو.. الزعاق يوضح كيفية حفر القلبان والآبار قديمًا

عادل الحربي(صدى):

نشر الدكتور ” خالد الزعاق ” عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم السبت، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوضح طريقة حفر ” القلبان وطوي الأبار ” قديمًا بموسم الكليبين.

وأوضح ” الزعاق ” ، خلال الفيديو مراحل حفر الأبار وأنه يتم على 3 مستويات ومن خلال 3 أشخاص مختلفين أبرزهم وأهمهم على الإطلاق وهو ” الخافق ” والذي يقوم بحفر هامة الأرض، لافتًا إلى أنه على الرغم من قصر مدة عمله في البئر والتي لا تتعدي الثلاث أيام إلا أنه الأعلي أجر لأنه الأكثر عرضه للموت نتيجة الإشعاعات والأتربة التي تخرج من الأرض ويستنشقها فتودي بحياته.