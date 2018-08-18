اختتام منافسات اليوم الأخير من تنشيطية مهرجان ولي العهد للهجن

عبدالعزيز القثامي(صدى):

اختتمت اليوم السبت السابع من شهر ذي الحجة للعام 1439 فعاليات أشواط التنشيطي الأول من مهرجان ولي العهد للهجن المقام في ميدان الطائف، حيث سيتوقف الركض في الميدان لمدة أسبوع على أن تستأنف فعاليات المهرجان بأشواط الإنتاج بدءاً من يوم الأحد الخامس عشر من شهر ذي الحجة الجاري .

وجاءت نتائج أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي :

الشوط الأول : ” هملوله ” لهجن الرئاسة

الشوط الثاني : ” شاهين ” لمحمد فيصل المري

الشوط الثالث : ” الشاهينيه ” لهجن الرئاسة

الشوط الرابع : “هملول ” لهجن الرئاسة

الشوط الخامس: ” جمايل ” لسعد مسعود المري

الشوط السادس: ” سياف ” لعلي ناصر المري

الشوط السابع : ” وحيشه ” لبيشان محمد العجمي

الشوط الثامن: ” هملول ” لناصر العوضي المنهالي

الشوط التاسع: ” الذيبه ” لعبدالعظيم محمودالعلي

الشوط العاشر: ” شاهين “لناصر راشد المري

الشوط الحادي عشر : ” سمحه ” لعلي محمد المري

الشوط الثاني عشر : ” الناوي ” لرياض ثامر السعدون

الشوط الثالث عشر : ” العاصي ” لحاسن سعد القرشي

الشوط الرابع عشر : ” الحزم ” لمحمد عبيد المري

فيما كانت نتائج أشواط الفترة المسائية كالتالي:

الشوط الأول : ” الشاهينية ” لهجن الرئاسة

الشوط الثاني: ” خيال ” لحاسن سعد القرشي

الشوط الثالث : ” سيده ” لهجن الرئاسة

الشوط الرابع:” ضيف ” لسفر عقاب الشريف

الشوط الخامس : ” ثومه ” لبيشان محمد العجمي

الشوط السادس: ” جبر ” لسفر عقاب الشريف

الشوط السابع : ” الساعيه ” لبيشان محمد العجمي.