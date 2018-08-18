” المطلق ” يشدد على ضرورة اللحاق بركب المتقين

علي القحطاني (صدى):

دعا الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، إلى اللحاق بركب المتقين المسارعين إلى المغفرة والجنة.

وقال الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : “ كيف يتوانى عاقلٌ عن اللحاق بركب المتقين المسارعين إلى المغفرة والجنة وهي غاية أمله، ومنتهى رجائه؟!، أترضى أن تكون رفيق قومٍ… لهم زادٌ وأنتَ بغيرِ زادِ؟!.

وأضاف : ألا فشمِّر عن ساق الجدِّ، وغُذَّ السير لتلحق بركب المفلحين السعداء، فإن موعدك دار السعادة الأبدية، وسلعة الله غالية.