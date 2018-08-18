” المطلق ” يشدد على ضرورة اللحاق بركب المتقين
دعا الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، إلى اللحاق بركب المتقين المسارعين إلى المغفرة والجنة.
وقال الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : “ كيف يتوانى عاقلٌ عن اللحاق بركب المتقين المسارعين إلى المغفرة والجنة وهي غاية أمله، ومنتهى رجائه؟!، أترضى أن تكون رفيق قومٍ… لهم زادٌ وأنتَ بغيرِ زادِ؟!.
وأضاف : ألا فشمِّر عن ساق الجدِّ، وغُذَّ السير لتلحق بركب المفلحين السعداء، فإن موعدك دار السعادة الأبدية، وسلعة الله غالية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52320 ] نشر منذ 23 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,,
,, اسأل الله ان نكون منهم ,, آمين ,,