” مراقب صحي ” يكشف عن طريقه منتشرة في حفظ الأضاحي تسبب مرض خطير

علي القحطاني (صدى):

كشف المراقب الصحي، نواف الجهني، عن طريقه منتشرة في حفظ الأضاحي تسبب الإصابه بمرض السرطان.

ونشر الجهني تغريدة على حسابه الرسمي عبر ” تويتر ” وقال خلالها: ” نظراً لقرب عيد الأضحى المبارك وانتشار المسالخ العشوائية والشعبية غير النظامية، يُنصح بعدم حفظ اللحوم في الأكياس السوداء المخصصة للنفايات لأنها مصنوعة من مواد ملوثة معاد تدويرها من النفايات وذات رائحة كريهة ” .

وتابع: ” يوجد العديد من مخاطر حفظ الأغذية في أكياس النفايات السوداء لأنها مصنوعة من عبوات زيت التموين البلاستيك و التي تصنع من ” بولي فينيل الكلورايد ” ويتم إعادة تدويرها مع النفايات ويتم أيضاً استخدام مادة كلورايد الفينيل عبارة عن مادة سامة تسبب نشاطاً للخلايا السرطانية ” .

ووجه نصيحة للمواطنين قائلا: يُنصح عند حفظ اللحوم والأطعمة استخدام أكياس غير منفذة للرطوبة، خالية من الروائح ،ملائمة للطعام ” FOOD GRADE ” مطابقة لمواصفات ” SASO ” .