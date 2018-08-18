” مراقب صحي ” يكشف عن طريقه منتشرة في حفظ الأضاحي تسبب مرض خطير
كشف المراقب الصحي، نواف الجهني، عن طريقه منتشرة في حفظ الأضاحي تسبب الإصابه بمرض السرطان.
ونشر الجهني تغريدة على حسابه الرسمي عبر ” تويتر ” وقال خلالها: ” نظراً لقرب عيد الأضحى المبارك وانتشار المسالخ العشوائية والشعبية غير النظامية، يُنصح بعدم حفظ اللحوم في الأكياس السوداء المخصصة للنفايات لأنها مصنوعة من مواد ملوثة معاد تدويرها من النفايات وذات رائحة كريهة ” .
وتابع: ” يوجد العديد من مخاطر حفظ الأغذية في أكياس النفايات السوداء لأنها مصنوعة من عبوات زيت التموين البلاستيك و التي تصنع من ” بولي فينيل الكلورايد ” ويتم إعادة تدويرها مع النفايات ويتم أيضاً استخدام مادة كلورايد الفينيل عبارة عن مادة سامة تسبب نشاطاً للخلايا السرطانية ” .
ووجه نصيحة للمواطنين قائلا: يُنصح عند حفظ اللحوم والأطعمة استخدام أكياس غير منفذة للرطوبة، خالية من الروائح ،ملائمة للطعام ” FOOD GRADE ” مطابقة لمواصفات ” SASO ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52320 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله خير على هاالنصح الطيب ياطيب ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10716 ] نشر منذ 9 دقائق
عزيزي أخوي ابو محمد 😎 .
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سهران مع صوتك وانا فيني النوم
وافتح عيوني شويّ واغمّض شوي
اخاف اروح انــوم ويخلّص اليـــوم
ما ودي أخليك ويفوتني من كلامك شــي .