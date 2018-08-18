بالصور.. الهلال بطل السوبر السعودي للمرة الثانية بتاريخه
تقدم فريق نادي الهلال على نظيره الاتحاد، اليوم السبت، بهدفين مقابل هدف، وذلك بمباراة كأس السوبر السعودي التي إنطلقت على ملعب ” لوفيتس رود ” بالعاصمة البريطانية لندن.
هذ وأحرز هدف الهلال الأول اللاعب البرازيلي ” كارلوس إدواردو ” في الدقيقة 45 بالوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول، ثم أتبعه اللاعب الفنزويلي ” جيلمين ريفاس ” بالهدف الثاني للهلال في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.
فيما رد اللاعب ” كريم الأحمدي ” في الدقيقة 65 من عمر المباراة ليحرز الهدف الأول للاتحاد في مرمي الهلال مقلص بذلك الفارق في النتيجة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52320 ] نشر منذ 53 دقيقة
مبروك للهلال ,,
,, هارد لك يا اتحاد ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3469 ] نشر منذ 24 دقيقة
مبروك للهلال و لجماهيرة الوفية و هارد لك للأتحاد