بالصور.. الهلال بطل السوبر السعودي للمرة الثانية بتاريخه

ماجد محمد(صدى):

تقدم فريق نادي الهلال على نظيره الاتحاد، اليوم السبت، بهدفين مقابل هدف، وذلك بمباراة كأس السوبر السعودي التي إنطلقت على ملعب ” لوفيتس رود ” بالعاصمة البريطانية لندن.

هذ وأحرز هدف الهلال الأول اللاعب البرازيلي ” كارلوس إدواردو ” في الدقيقة 45 بالوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول، ثم أتبعه اللاعب الفنزويلي ” جيلمين ريفاس ” بالهدف الثاني للهلال في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

فيما رد اللاعب ” كريم الأحمدي ” في الدقيقة 65 من عمر المباراة ليحرز الهدف الأول للاتحاد في مرمي الهلال مقلص بذلك الفارق في النتيجة.