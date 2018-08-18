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بالصور.. الهلال بطل السوبر السعودي للمرة الثانية بتاريخه

بالصور.. الهلال بطل السوبر السعودي للمرة الثانية بتاريخه
ماجد محمد(صدى):

تقدم فريق نادي الهلال على نظيره الاتحاد، اليوم السبت، بهدفين مقابل هدف، وذلك بمباراة كأس السوبر السعودي التي إنطلقت على ملعب ” لوفيتس رود ” بالعاصمة البريطانية لندن.

هذ وأحرز هدف الهلال الأول اللاعب البرازيلي ” كارلوس إدواردو ” في الدقيقة 45 بالوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول، ثم أتبعه اللاعب الفنزويلي ” جيلمين ريفاس ” بالهدف الثاني للهلال في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

فيما رد اللاعب ” كريم الأحمدي ” في الدقيقة 65 من عمر المباراة ليحرز الهدف الأول للاتحاد في مرمي الهلال مقلص بذلك الفارق في النتيجة.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 52320 ] نشر منذ 53 دقيقة

مبروك للهلال ,,

,, هارد لك يا اتحاد ,,

[ عدد التعليقات: 3469 ] نشر منذ 24 دقيقة

مبروك للهلال و لجماهيرة الوفية و هارد لك للأتحاد

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