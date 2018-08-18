وزير الداخلية يوجه بمكافأة رجال الأمن بعد فيديو ” دق على عمتك “

نايف السالم(صدى):

أثنى وزير الداخلية، على الموقف النظامي لرجال المرور وانضباطهم بالتعامل مع مواطن ارتكب مخالفة مرورية بالعاصمة المقدسة، موجهًا بمكافأتهم.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، قج أعلنت إيقاف المواطن المخالف في مقطع الفيديو المتداوَل بعنوان ” دق على عمتك ” ، وزوجة المخالف وابنته؛ لتسجيلهم محاولة ابتزاز رجل الأمن.