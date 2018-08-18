وزير الداخلية يوجه بمكافأة رجال الأمن بعد فيديو ” دق على عمتك “
أثنى وزير الداخلية، على الموقف النظامي لرجال المرور وانضباطهم بالتعامل مع مواطن ارتكب مخالفة مرورية بالعاصمة المقدسة، موجهًا بمكافأتهم.
وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، قج أعلنت إيقاف المواطن المخالف في مقطع الفيديو المتداوَل بعنوان ” دق على عمتك ” ، وزوجة المخالف وابنته؛ لتسجيلهم محاولة ابتزاز رجل الأمن.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52320 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهلون التكريم ،،
,, والمخيس خلوه يخيس باالسجن مع الحريم ..
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1579 ] نشر منذ 29 دقيقة
مشعل:- بيض الله وجهك**
أشهد بالله إنك تستاهل التكريم،،
وأنك نموذج وخير قدوة ،،
الله يرفع قدرك ويكتب أجرك،،
ولامهونة في حق زملائك الذين شاركوا معك،،
والشكر موصول لجميع رجال الأمن وكل مشارك لحماية وخدمة ضيوف بيت الله..