لوبيتيغي يرفض الإفصاح عن حارس ريال مدريد الأساسي

نواف السالم(صدى):

رفض ” جولين لوبيتيغي ” مدرب ريال مدريد، الإفصاح عن حارس المرمى الذي سيدفع به أساسيًا في مستهل مشوار الفريق بالدوري الإسباني لكرة القدم أمام ” خيتافي ” هل الكوستاريكي ” كيلور نافاس ” أم البلجيكي ” تيبو كورتوا ” .

وقال ” لوبيتيغي ” ، في مؤتمر صحافي : إنه لا يوجد تركيبة سحرية، إنني أؤمن بالإدارة على أساس أسبوعي وتحليل الأداء، سنرى ما هو الخيار الأفضل للفريق في كل وقت على حدة، لدينا خياران رائعان من مستوى دولي وسنحاول إدارة ال أمور بشكل جيد.

وأضاف ” لوبيتيغي ” : هناك منافسة شديدة لكنني لا أرى هذا أمرًا سلبيًا، بل إيجابيًا في مركز مثل حراسة المرمى.

وبالرغم من أنه لم يكشف عن أسماء الحراس الذين سيخرجون من النادي خلال الأيام القادمة، إلا أن الأمور تشير إلى ” كيكو كاسيا ” و ” لوكا زيدان “.

وأكمل ” لوبيتيغي ” : لا يمكننا الاستمرار في وجود خمسة حراس، سنحتفظ بثلاثة وبعد تحليلات تحققت من رأيي في ” كيلور وكورتوا ” ، سنتخذ القرارات الأفضل.