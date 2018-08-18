” السعودية للكهرباء ” : جاهزية مصادر التغذية الكهربائية لقطار المشاعر

واس(صدى):

تفقد رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على الخطة التشغيلية الكهربائية لحج هذا العام 1439هـ المهندس عبد السلام بن راشد العمري، محطتي تحويل منى القطار بقدرة (134) ميجا فولت أمبير، و ” عرفات القطار ” بقدرة (134) ميجا فولت أمبير، مطمئناً على جاهزية المحطتين لتغذية قطار المشاعر المقدسة .

وبين العمري، خلال جولته التفقدية يرافقه عدد من مسؤولي الشركة، أن الخطة التشغيلية الكهربائية لـ ” السعودية للكهرباء ” – كدأبها كل عام – تحرص على ضمان أعلى معايير الموثوقية لمصادر التغذية الكهربائية الخاصة بقطار المشاعر المقدسة، خاصة وأن العام الماضي شهد تسجيل أقصى حمل ذروي لقطار المشاعر بقدرة (72) ميجاوات.

وأكد استعداد الشركة لاستعاب الأحمال الكهربائية المتوقعة لقطار المشاعر المقدسة هذا العام، مفيداً أن الشركة لديها فائض في قدرات التوليد المتاحة بالمنطقة الغربية يصل إلى (4839) ميجاوات بنسبة (22.2%)، وأن إجمالي قدرات التوليد المتاحة في المنطقة الغربية يبلغ (21751) ميجاوات، في ظل توقعات الشركة بأن يصل الحمل الذروي هذا العام (17791) ميجاوات.

يُذكر أن ” السعودية للكهرباء ” استنفرت أكثر من 1500 من الكوادر الوطنية ومنسوبي الشركة لتشغيل المنظومة الكهربائية في مجال التوليد والنقل الكهربائي والتوزيع في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بهدف تقديم خدمة كهربائية موثوقة وأمنة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، كما تم إدخال 13 مشروعاً كهربائيا جديداً الخدمة ضمن جهود الشركة لتطوير الشبكة الكهربائية بالمشاعر المقدسة في مجال النقل الكهربائي والتوزيع.