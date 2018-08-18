تطبيق التحول الرقمي في 1500 مدرسة خلال العام الدراسي القادم

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة التعليم استمرارها في تقديم برامجها التقنية كمنظومة رقمية تعنى بتطوير العملية التعليمة داخل كافة مدارسها.

وأكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن: ” الوزارة تهتم بكل ما يدعم ويعزز توجهاتها المستقبلية لبناء منظومة تقنية تخدم الطالب والمعلم وأولياء الأمور، بما توفره من معلومات وخدمات إلكترونية ” .

وأعلنت التعليم إطلاقها ” بوابة المستقبل ” لتطبيق التحول الرقمي في جميع مدارس المملكة للبنين والبنات، والمساهمة في التحول إلى بيئة رقمية تفاعلية . حيث تهدف ” بوابة المستقبل ” إلى تحقيق التحول الرقمي في التعليم من خلال توفير الحلول والأنظمة التقنية.

كما تهدف المنظومة إلى تمكين المعلم من تطبيق نظريات التعلم المختلفة بفاعلية اكبر إضافة الى تعزيز النشاطات العلمية والتعليمية.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت مشاركة 150 مدرسة بنين وبنات في المنطقة الشرقية والرياض وجدة، كما بدأ تطبيق المرحلة الثانية بعدد 150 مدرسة تمهيدا للتوسع خلال العام الدراسي القادم إلى 1500 مدرسة.