بالصور.. ” آل الشيخ ” يصل إلى لندن لحضور السوبر

ماجد محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، عدد من الصور توضح لحظة وصول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ” تركي آل الشيخ ” ، إلى ملعب ” لوفتس رود ” في لندن لحضور مباراة السوبر بين فريقي الهلال، بطل الدوري، والاتحاد بطل الكأس، والمقرر أن تقام في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم.

ومن المقرر أن يتويج الفائز من الفريقين بلقب السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة في النسخة الجديدة بالبطولة، ويحصل الفريق الفائز على مكافأة تصل قيمتها إلى مليون ريال.