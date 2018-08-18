ماذا تطلب ميلانيا من موظفي البيت الأبيض بشأن زوجها؟

واشنطن(صدى):

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، تطلب من الموظفين تقديم وجبات صحية لزوجها البالغ من العمر 72 عامًا.

في سياق متصل، فإن النظام الغذائي لدونالد ترامب قد صدم الكثيرين وفقًا لتقارير بريطانية، فقد تم الكشف عن أن زعيم الولايات المتحدة يأكل 12 علبة من الدايت كوك في اليوم، كما يعتبر جزءًا من مطعم ماكدونالدز و KFC.

في عام 2015، أعربت ابنته إيفانكا عن قلقها بشأن النظام الغذائي لوالدها قائلة: ” أتمنى لو أنه سيأكل أكثر صحة ” .

ومن المعروف عن ” ترامب ” أن شريحة اللحم مع الكاتشب من أكلاته المفضلة جدًا، ومع ذلك، فهو لا يشرب الشاي أو القهوة أو الكحول والتي سيكون لها بعض الفائدة لصحته.