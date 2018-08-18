رسميا.. عادل عزت يقدم استقالته من رئاسة اتحاد الكرة
أعلن عادل عزت رئيس اتحاد كرة القدم السعودي سابقًا، عن تقديم استقالته رسمياً من رئاسة الاتحاد، على أن يتولى نواف التمياط الرئاسة وفقًا للنظام.
كما كشف ” عزت ” ، أنه سيبدأ الإعداد للترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وسيتولى ” التمياط ” رئاسة الاتحاد حتى يتم عقد جمعية عمومية للتحضير للانتخابات طبقاً للوائح الفيفا.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1572 ] نشر منذ 53 دقيقة
يالله عسى خير..
ابن البلد[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 36 دقيقة
احسن ماسويت
الله يسهل أ مورك