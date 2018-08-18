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رسميا.. عادل عزت يقدم استقالته من رئاسة اتحاد الكرة

رسميا.. عادل عزت يقدم استقالته من رئاسة اتحاد الكرة
نواف السالم(صدى):

أعلن عادل عزت رئيس اتحاد كرة القدم السعودي سابقًا، عن تقديم استقالته رسمياً من رئاسة الاتحاد، على أن يتولى نواف التمياط الرئاسة وفقًا للنظام.

كما كشف ” عزت ” ، أنه سيبدأ الإعداد للترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وسيتولى ” التمياط ” رئاسة الاتحاد حتى يتم عقد جمعية عمومية للتحضير للانتخابات طبقاً للوائح الفيفا.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1572 ] نشر منذ 53 دقيقة

يالله عسى خير..

[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 36 دقيقة

احسن ماسويت
الله يسهل أ مورك

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