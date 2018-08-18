رسميا.. عادل عزت يقدم استقالته من رئاسة اتحاد الكرة

نواف السالم(صدى):

أعلن عادل عزت رئيس اتحاد كرة القدم السعودي سابقًا، عن تقديم استقالته رسمياً من رئاسة الاتحاد، على أن يتولى نواف التمياط الرئاسة وفقًا للنظام.

كما كشف ” عزت ” ، أنه سيبدأ الإعداد للترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وسيتولى ” التمياط ” رئاسة الاتحاد حتى يتم عقد جمعية عمومية للتحضير للانتخابات طبقاً للوائح الفيفا.