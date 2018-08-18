قمر صناعي يساهم في القبض على شخصين قتلوا فتاة

موسكو(صدى):

أعلنت شرطة ” كازاخستان ” اليوم السبت، أنها تمكنت من اعتقال رجلين بتهمة قتل فتاة، وذلك بعد أن ساهم قمر صناعي روسي في إلقاء القبض عليهم مستعينة بصور إلتقطها قمر صناعي روسي.

قالت شرطة كازاخستان، إنها عُثرت على جثة الفتاة ” داريا ماخارتوفا ” ، صاحبة الـ 18 عام، قرب مدينة كوستاناي في نهاية يوليوالماضي.

وأضافت ” الشرطة الكازاخستانية ” ، إنها قامت بالتفتيش على منطقة تبلغ مساحتها 12 ألف متر مربع حول طريق ” كوستاناي – زاتوبولسك ” وذلك بحثًا عن مرتكبي جريمة القتل.

وأكدت ” الشرطة ” ، أن التحقيقات أظهرت مرور 3745 سيارة على هذا الطريق في يوم ارتكاب الجريمة.

ولذلك استعانت بوكالة فضاء روسية تدعى ” روسكوسموس ” ، في إطار التعاون الأمني والتي زودتها بالصور التي إلتقطها أحد الأقمار الصناعية الروسية في مقاطعة ” كوستاناي “.

وبمواجهة المتهمان بالصور الملتطقة اعترفا الرجلان اللذان تم اعتقالهما بأنهما ارتكبا جريمة القتل.