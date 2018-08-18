بالصور.. كيت ميدلتون نجحت في تغيير العائلة الملكية

لندن(صدى):

كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن التغيير الذي قامت به الدوقة كيت ميدلتون زوجة الأمير وليام، في العائلة الملكية بعد زواجهما.

وذكرت تقارير إعلامية، أن دوقة كامبريدج البالغة 36 عامًا من العمر، كانت أكبر عروس ملكي على الإطلاق وكذلك أكبر عروس يدخل العائلة الملكية من عامة الشعب.

وأوضحت التقارير، أن كيت ميدلتون، جلبت السعادة إلى العائلة الملكية للمرة الأولى على الإطلاق، حيث أشار مصدر قريب من القصر الملكي إلى أنه وبعد مرور عام على الزواج الملكي، فقد تمكن وليام وكيت من تحقيق الانسجام مع عائلة الملكة.

وقال: ” هناك سعادة في بيت وندسور بشكل عام في الوقت الحالي للمرة الأولى على الإطلاق ” .