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بالفيديو والصور.. توافد الجماهير لـ ” لوفيتس رود ” لحضور لقاء السوبر

بالفيديو والصور.. توافد الجماهير لـ ” لوفيتس رود ” لحضور لقاء السوبر
نواف السالم(صدى):

نشرت الهيئة العامة للرياضة، اليوم السبت، مقطع فيديو وعدد من الصور عبر حسابها الرسمي توضح توافد الجماهير السعودية الغفيرة إلى ملعب ” لوفيتس رود ” لحضور مباراة السوبر، وذلك وسط حضور إعلامي مميز للحدث الرياضي السعودي.

هذا وتنطلق مباراة كأس السوبر السعودي اليوم بين كلًا من نادي ” الهلال ” و ” الاتحاد ” ، وذلك بالعاصمة البريطانية لندن.


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