بالفيديو والصور.. توافد الجماهير لـ ” لوفيتس رود ” لحضور لقاء السوبر
نشرت الهيئة العامة للرياضة، اليوم السبت، مقطع فيديو وعدد من الصور عبر حسابها الرسمي توضح توافد الجماهير السعودية الغفيرة إلى ملعب ” لوفيتس رود ” لحضور مباراة السوبر، وذلك وسط حضور إعلامي مميز للحدث الرياضي السعودي.
هذا وتنطلق مباراة كأس السوبر السعودي اليوم بين كلًا من نادي ” الهلال ” و ” الاتحاد ” ، وذلك بالعاصمة البريطانية لندن.
🎥| جانب من وصول جماهير الهلال والاتحاد إلى ملعب لوفيتس رود لحضور مباراة #السوبر_السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة pic.twitter.com/kL88TvpMvM
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) August 18, 2018
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1571 ] نشر منذ 37 دقيقة
طيب،،