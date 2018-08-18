بالفيديو والصور.. توافد الجماهير لـ ” لوفيتس رود ” لحضور لقاء السوبر

نواف السالم(صدى):

نشرت الهيئة العامة للرياضة، اليوم السبت، مقطع فيديو وعدد من الصور عبر حسابها الرسمي توضح توافد الجماهير السعودية الغفيرة إلى ملعب ” لوفيتس رود ” لحضور مباراة السوبر، وذلك وسط حضور إعلامي مميز للحدث الرياضي السعودي.

هذا وتنطلق مباراة كأس السوبر السعودي اليوم بين كلًا من نادي ” الهلال ” و ” الاتحاد ” ، وذلك بالعاصمة البريطانية لندن.