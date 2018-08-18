بالفيديو.. ” بوتين ” يرقص مع وزيرة نمساوية في حفل زفافها
وثَّقت مقاطع فيديو، الرئيس الروسي فيلادمير ربوتين وهو يرقص مع وزيرة الخارجية النمساوية كاين كناسيل في حفل زفافها.
وأظهرت مقاطع الفيديو، ” بوتين ” وهو يرقص مع العروس ثم ودع العروسين وغادر حفل الزفاف في فيينا العاصمة النمساوية.
وسافر ” بوتين ” إلى العاصمة الألمانية برلين، لإجراء محادثات سياسية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
Путин вручил главе внешнеполитического ведомства Австрии в день свадьбы роскошный букет. Вместе с президентом на торжество приехали бессменный пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков pic.twitter.com/joYXO3SOD9
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 18, 2018
Путин после гуляний на свадьбе в Австрии отправился на переговоры с Меркель pic.twitter.com/5W7JW9sxBf
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 18, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32257 ] نشر منذ 45 دقيقة
علشان كذا أنا نفسي أصير رئيس
موسكو من زمان😉
😂😂😂😂😂😂😂😂