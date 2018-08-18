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بالفيديو.. ” بوتين ” يرقص مع وزيرة نمساوية في حفل زفافها

بالفيديو.. ” بوتين ” يرقص مع وزيرة نمساوية في حفل زفافها
موسكو(صدى):

وثَّقت مقاطع فيديو، الرئيس الروسي فيلادمير ربوتين وهو يرقص مع وزيرة الخارجية النمساوية كاين كناسيل في حفل زفافها.

وأظهرت مقاطع الفيديو، ” بوتين ” وهو يرقص مع العروس ثم ودع العروسين وغادر حفل الزفاف في فيينا العاصمة النمساوية.

وسافر ” بوتين ” إلى العاصمة الألمانية برلين، لإجراء محادثات سياسية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.


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