طالبان تدعو ” ترامب ” للمفاوضات إنهاءًا للحرب

كابل(صدى):

كشفت حركة طالبان الأفغانية بقيادة ملا ” هيبة الله ” ، اليوم السبت، عن استعدادها بدء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية لإنهاء الحرب في البلاد.

جاء ذلك في بيان لطالبان بمناسبة عيد الأضحى، طالبت فيه الحركة من الرئيس الأميركي ” دونالد ترمب ” الدخول في مفاوضات سلام مباشرة.

وانتقدت ” طالبان ” في بيانها الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان قائلة: ” الولايات المتحدة، ومن أجل ألا تتحمل مسؤولية الحرب في أفغانستان، بدل الدخول في المفاوضات تقترح مشروعًا ليس منطقيًا ولا عمليًا، بل إنه تسبب في الغلاء والفشل للأميركيين في حربهم ” .

وأضافت ” طالبان ” : الآن، في حال كان الأميركيون مستعدين للتفاوض من خلال قبول الحقائق في أفغانستان، فإننا سنعتبرها خطوة معقولة من جانب الولايات المتحدة.

ودعت ” الحركة ” واشنطن إلى التفاهم بدل الحرب، وهي طريقة لضمان نهاية هذه الحرب الطويلة، والطريقة الوحيدة، هي نهاية احتلال أفغانستان، فقط لا غير.