رجل يخنق امرأة أثناء ممارسة العلاقة الحميمة

لندن(صدى):

خنق رجل، امرأة أثناء ممارستها العلاقة الحميمة معه، ومن ثم أخفى جثتها عارية في غرفته لمدة أسبوع.

واتهمت الشرطة ريتاشرد بيلي، الذي يلغ 41 عامًا من العمر، بقتل شارولت تيلنج وهي أم لطفلين، وتبلغ 33 عامًا من العمر، في مدينة برمنجهام البريطانية.

واعترف الرجل أنه خنق شارولت أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، ثم أخفى جثتها بغرفة نومه عارية ولكنه لم يكن قتل عمد، فهي من طلبت منه أن يخنقها عندما كان يمارس معها العلاقة، وعندما فعل ذلك توفيت على الفور، فوضعها بغرفة النوم عارية.