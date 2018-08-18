منظمات حقوقية تنتفض وتلاحق ” الحمدين ” بجرائمه
إنطلقت انتفاضة أوروبية، لملاحقة تنظيم الحمدين وذلك بالمحافل الدولية، حيث دشن تكتل من منظمات حقوقية في أوروبا حملة دولية لملاحقة النظام الفاسد والذي إرتكب العديد من الجرائم بسبب والتي أبرزها ” تمويل الإرهاب، وانتهاكات حقوق العمالة الوافدة ” .
وأكدت وسائل إعلام عالمية، اليوم السبت، على أن التحالف يضم أيضًا عدد من منظمات حقوق الإنسان الإفريقية والعربية وبالإضافة إلى الرابطة الخليجية لحقوق الإنسان والتي تعد أبرز المشاركين.
وأضافت ” وسائل الإعلام ” ، إعلان التحالف عن بدء فاعليات الحملة من لندن ثم جينيف ثم برلين، موضحة أنه كشف عن خطته في فضح جرائم نظام الأمير القطري ” تميم بن حمد ” ، وأهمها التركيز على كشف التمويل القطري للإرهاب العالمي أمام الرأي العام الأوروبي، وفضح وجه دويلة قطر المتناقض والتي ترعي أئمة التطرف و من جهة آخري تتظاهر بالتحديث والتحضر أمام الغرب.
وأضاف ” التحالف ” ، أنه سيكشف أيضًا قيام دويلة قطر بالإعلان عن قوانين حماية العمالة وتعصف هي بحقوق العمال وتعرضهم للسجن والإعتقال.
وأشارت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أن التحالف حدد عدد من المطالب ومنها ” أن جرائم النظام القطري لا تسقط بالتقادم وتستوجب الحساب، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتراجع عن سحب جنسياتهم، والتشديد على وقف جميع ممارسات التعذيب داخل مراكز الإحتجاز القطرية.
وأكمل ” التحالف ” مطالبه ، بضرورة سحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من الدوحة بسبب سجلها المشين والمليء بالجرائم.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1571 ] نشر منذ 18 دقيقة
طيب!!!