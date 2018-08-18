منظمات حقوقية تنتفض وتلاحق ” الحمدين ” بجرائمه

طلال الضوي(صدى):

إنطلقت انتفاضة أوروبية، لملاحقة تنظيم الحمدين وذلك بالمحافل الدولية، حيث دشن تكتل من منظمات حقوقية في أوروبا حملة دولية لملاحقة النظام الفاسد والذي إرتكب العديد من الجرائم بسبب والتي أبرزها ” تمويل الإرهاب، وانتهاكات حقوق العمالة الوافدة ” .

وأكدت وسائل إعلام عالمية، اليوم السبت، على أن التحالف يضم أيضًا عدد من منظمات حقوق الإنسان الإفريقية والعربية وبالإضافة إلى الرابطة الخليجية لحقوق الإنسان والتي تعد أبرز المشاركين.

وأضافت ” وسائل الإعلام ” ، إعلان التحالف عن بدء فاعليات الحملة من لندن ثم جينيف ثم برلين، موضحة أنه كشف عن خطته في فضح جرائم نظام الأمير القطري ” تميم بن حمد ” ، وأهمها التركيز على كشف التمويل القطري للإرهاب العالمي أمام الرأي العام الأوروبي، وفضح وجه دويلة قطر المتناقض والتي ترعي أئمة التطرف و من جهة آخري تتظاهر بالتحديث والتحضر أمام الغرب.

وأضاف ” التحالف ” ، أنه سيكشف أيضًا قيام دويلة قطر بالإعلان عن قوانين حماية العمالة وتعصف هي بحقوق العمال وتعرضهم للسجن والإعتقال.

وأشارت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أن التحالف حدد عدد من المطالب ومنها ” أن جرائم النظام القطري لا تسقط بالتقادم وتستوجب الحساب، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتراجع عن سحب جنسياتهم، والتشديد على وقف جميع ممارسات التعذيب داخل مراكز الإحتجاز القطرية.

وأكمل ” التحالف ” مطالبه ، بضرورة سحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من الدوحة بسبب سجلها المشين والمليء بالجرائم.