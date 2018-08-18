مركز خدمات الجمرات بأمانة العاصمة المقدسة ينفذ تجربة فرضيه لإزالة النفايات داخل منشأة الجمرات

حسين العلي(صدى):

نفذت أمانة العاصمة المقدسة يوم امس تجربة لفرضية لإزالة النفايات داخل منشأة الجمرات بمشاركة عدد (700) عامل نظافة و (40) معدة خُصصت لأعمال النظافة في المنشأة ، حيث شملت الفرضية تنفيذ عملية الكسح والإزالة الشاملة للمخلفات والنفايات وإعادة الوضع الطبيعي للموقع داخل منشأة الجمرات وذلك لقياس سرعة الاستجابة وملاحظة مستوى أداء أعمال النظافة المختلفة .

وتحدث رئيس مركز خدمات الجمرات المهندس عصام بن علي تريمي عن منشأة الجمرات ودور الأمانة في نظافة المنشأة والإصحاح البيئي فيها وسلامة عبور الحجاج في المنشأة وتحركاتهم تجاه الحرم ومنطقة المشاعر المقدسة بيسر وسهولة ، وبين أنه تم خلال التجربة تدريب العمالة على عمل المكانس الآلية الحديثة واستخدام التقنية في أعمال النظافة وانجاز الأعمال في وقت قياسي والتعامل مع الظروف الطارئة لضمان سلامة ضيوف الرحمن أثناء تواجدهم وتنقلهم داخل منشأة الجمرات ، مؤكداً أن الأمانة أصبح لديها الخبرة في التعامل مع جميع الظروف والمستجدات التي قد تطرأ خلال موسم الحج .