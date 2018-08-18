استعدادات بلدية تنومة لعيد الاضحى

حسين العلي(صدى):

سخرت بلدية تنومة جهودها خلال الإجازة بالفرق المرابطة على جميع الأعمال و بين رئيس بلدية تنومة م/عبدالله بن محمد الرياعي أن أعمال البلدية قائمة وفي عدد من الأعمال الهامة وأوضح أن البلدية أنهت سفلتة مواقف سوق المواشي لترتفع الطاقة الإستيعابية إلى ١٠٠ موقف للسيارات وهذا الامر يساعد على تخيف الإختناق المروري لمرتادي السوق .

كما قامت البلدية بأعمال الصيانة للإضائة على الشارع العام والطرق الفرعية وكذلك عملت البلدية بجهودها الذاتية على إستكمال رصف إزدواجية الطريق أمام مبنى الهيئة وتركيب قاعدتين أعمدة إنارة لتنظيم المنطقة بما يقارب ٣٠م.

وتطرق الرياعي بأن البلدية عملت على نظافة المصليات لإستقبال المصلين يوم العيد حيث قامت فرق النظافة بتنظيف ١٠ مصليات متفرقة في عدد من الأحياء والقرى وكذلك مستمرة في إزالة التلوث البصري من المخلفات.

وأشار الرياعي إلى حرص البلدية الشديد على تكثيف أعمال فرق الرقابة الصحية بزيارات متعددة على نقاط الذبح من المسالخ والمطابخ للتأكد من نظافتها ومتابعة عدد من الملاحظات التي تم التنبيه عليها وذلك لرفع جاهزيتها لإستقبال المواطنين والمقيمين يوم النحر وبين بأن البلدية صادرت ما يقارب ١٥ لتر و٣ كجم ويأمل الرياعي من الجميع التعاون مع البلدية في حال وجود أي ملاحظة بسرعة الإتصال على الرقم الموحد بالبلاغات ٩٤٠ وعدم التردد في ذلك.