الكشافة تدرب منسوبي مكافحة المخدرات على قراءة خرائط المشاعر المقدسة الإرشادية

حسين العلي(صدى):

نفذت جمعية الكشافة العربية السعودية أمس برنامجًا تدريبيًا على قراءة الخرائط الإرشادية وطريقة إرشاد الحجاج في مشعري منى وعرفات لعدد من الضباط والأفراد من منسوبي مكافحة المخدرات المشاركة في موسم الحج .

وقدم مسؤول لجنة الخرائط بمعسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة المهندس وليد خالد فلمبان، شرحًا مفصلاً عن الخرائط المًعدة من الجمعية لمشعري منى وعرفات ولخريطة حي العزيزية بمكة المكرمة والمنطقة المركزية للحرم المكي، وطريقة الاستدلال عليها من خلال التعرف على الطريقة الصحيحة لقراءة مفاتيح الخريطة وتوضيح طريقة العمل من خلال الطرق الرئيسية والطرق الفرعية، إلى جانب أماكن الجهات الحكومية، وشرح للألوان المخصصة لكل مجموعة من الحجاج كحجاج الداخل والدول العربية ودول آسيا وأفريقيا، وأرقام القطع والشوارع الرئيسية والفرعية ، والتعرف بواسطة الباركود.

وتضمن التدريب على استخدام تطبيق الإرشاد الالكتروني المرفوع على موقع جمعية الكشافة العربية السعودية من خلال الاستفادة من خرائط قوقل، وكيفية قراءة الخرائط بدءً من تحديد نقطة البداية والنهاية والزمن المستغرق وأقصر الطرق.

وكان المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد قد بدأ البرنامج بكلمة رحب فيها بالتعاون مع مختلف الجهات لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا استعداد الجمعية في تسخير إمكاناتها لكل ما من شأنه المساهمة في إنجاح موسم الحج ، وتناول تاريخ الخرائط الكشفية الارشادية وكيف تطورت ، وقدم شرحاً لطريقة استخدام الباركود في تحديد المسار .

من جهته أشاد رئيس لجنة شؤون الحج بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد بن عبدالعزيز الحقباني بالدور الكبير الذي تقدمه جمعية الكشافة لخدمة الحجاج وتعاونهم المستمر في إصدار خرائط المشاعر المقدسة التي يتم الاستفادة منها في العمل الميداني، ونوه بجهود الكشافة والجوالة وما يقدمونه من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام ودورهم الريادي والإيجابي في خدمة ضيوف الرحمن، وما يقدمون من خدمات إنسانية رائعة يساندون فيها رجال الأمن العام والعديد من الجهات المعنية بالحج ، مقدماً الشكر والتقدير لمدير عام مكافحة المخدرات اللواء احمد بن سعدي الزهراني ، على مايجدونه من دعم وتوجيهات سائلاَ المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وقيادتها الرشيدة وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.