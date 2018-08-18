مسالخ مكة المكرمة تكمل جاهزيتها لاستقبال الأضاحي

حسين العلي(صدى):

اكملت أمانة العاصمة المقدسة جاهيزة المسالخ الرئيسية لاستقبال أضاحي حجاج بيت الله الحرام واتخذت إدارة المسالخ بالأمانة كافة التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بهدف تقديم أفضل الخدمات وذلك من خلال الكشف البيطري قبل الذبح للتأكد من خلو الذبائح من الأمراض وتوفير الحماية الصحية واستبعاد اللحوم الغير صالحة للإستهلاك الآدمي .

أوضح ذلك الدكتور سعود بن محمد الحتيرشي مدير إدارة المسالخ مبيناً بأن أمانة العاصمة المقدسة تنفذ برنامجاً رقابياً مكثفاً على أعمال المسالخ بشكل يومي والتأكيد على مقاولي المسالخ بمضاعفة العمل والتخلص من النفايات بالطرق الصحية الآمنة و تنفيذ أعمال الرش والالتزام بالتسعيرة الخاصة وتنظيم دخول الذبائح وسلامة خروجها إضافة إلى تهيئة جميع المسالخ بالكوادر من أطباء بيطريين ومشرفين وجزارين وعمال النظافة .

وبين الدكتور الحتيرشي بأنه تم اعداد وتجهيز المسالخ بالكوادر الفنية المؤهلة والمكونة من (36) موظف مابين طبيب بيطري ومساعد بيطري ومراقب صحي وإداري بالإضافة إلى الأطباء البيطريين المنتدبين من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، كما يعمل لدى مستثمري المسالخ بصالات الذبح (65) طبيب بيطري و (990) جزار و (370) عامل نظافة ، حرصاً من أمانة العاصمة المقدسة لتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام مبيناً بأنه تم التنسيق مع الجمعيات الخيرية لاستلام مذبوحات الحجاج التي يقوموا بتركها بعد الذبح في المسالخ .