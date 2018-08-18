  • السبت 18

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. هل عاد السرطان إلى ” شيريهان ” ؟

هل عاد السرطان إلى ” شيريهان ” ؟

هل عاد السرطان إلى ” شيريهان ” ؟
أماني الغامدي(صدى):

كشف المنتج المصري محمد العدل، عن حقيقة الأنباء المتداولة عن إصابة الفنانة شيريهان بمرض السرطان مرة أخرى.

ونفى ” العدل ” كل هذه الأنباء مؤكدًا أنها شائعات سخيفة، قائلًا: ” مواقع التواصل الاجتماعي ممتلئة بمعلومات غير موثقة من مصدرها، دون مراعاة تأثير كلامهم على المُطلق عليه الشائعات وذويهم ” ، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

يذكر أن نشطاء موقعي ” فيس بوك ” و ” إنستجرام ” ، كانوا قد تداولوا شائعة عن إصابة النجمة الاستعراضية بالورم الخبيث، بعد سنوات من تعافيها من سرطان الغدد اللعابية.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *