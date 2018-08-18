هل عاد السرطان إلى ” شيريهان ” ؟

أماني الغامدي(صدى):

كشف المنتج المصري محمد العدل، عن حقيقة الأنباء المتداولة عن إصابة الفنانة شيريهان بمرض السرطان مرة أخرى.

ونفى ” العدل ” كل هذه الأنباء مؤكدًا أنها شائعات سخيفة، قائلًا: ” مواقع التواصل الاجتماعي ممتلئة بمعلومات غير موثقة من مصدرها، دون مراعاة تأثير كلامهم على المُطلق عليه الشائعات وذويهم ” ، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

يذكر أن نشطاء موقعي ” فيس بوك ” و ” إنستجرام ” ، كانوا قد تداولوا شائعة عن إصابة النجمة الاستعراضية بالورم الخبيث، بعد سنوات من تعافيها من سرطان الغدد اللعابية.