فوربس: قطر قدمت الأموال لتركيا ثمنا لحمايتها العسكرية

طلال الضوي(صدى):

سلَّط تقرير نشرته مجلة ” فوربس ” الأمريكية، الضوء على الأموال التي قدمتها قطر إلى تركيا لدعم الليرة، كاشفًا عن أسباب منحها إياها.

وذكرت المجلة في تقريرها، أن الـ15 مليار دولار التي دفعتها قطر لتركيا ماهي إلا ” ثمن للحماية العسكرية والدعم الدبلوماسي ” ، مشيرًا إلى أنها خطوة تكشف قلقًا قطريًا كبيرًا على استثماراتها السابقة في تركيا إذا انهار الاقتصاد التركي.

وأكد التقرير أن هناك نقاط ضعف في الاقتصاد التركي يجعل الأموال القطرية ليست كافية لحل مشاكل تركيا، مؤكدًا أن أزمة العمل يمكن أن تتحول إلى أزمة ديون.