الهيئة العامة للإحصاء تُطلق ” خريطة الحج الإحصائية “

نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت هنـــا ” الخريطة الإحصائية للحج ” كأحد أهم المراجع المعلوماتية التي توضِّح تفاصيل بيانات إحصاء الحجاج.

وأكد تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء أنّ إتاحة الاطلاع على بيانات إحصاءات الحج يأتي استمرارًا لجهود الهيئة في نشر البيانات الإحصائية بشفافية، حيث يمكن للجميع الاطلاع على أعداد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة عبر كل منفذٍ لها من المنافذ الرئيسة بشكل مُحدَّث كل 6 ساعات ابتداءً من اليوم.

وأوضح المفرج أنَّه يمكن الاطلاع على عدد حجاج الخارج وعدد الحجاج السعوديين وغير السعوديين حسب جنسياتهم من داخل المملكة، وأعداد السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة حسب نوع السيارة ، وعدد التصاريح الممنوحة لحجاج الداخل ، إضافةً إلى الخريطة الاسترشادية للحركة في منطقة المشاعر المقدسة.