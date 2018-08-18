أسباب اختيار لندن لاستضافة السوبر السعودي

نواف السالم(صدى):

يقام اليوم لقاء كأس السوبر السعودي في لندن للمرة الثالثة بعد نسختين سابقتين تُوّج الهلال والأهلي فيهما على التوالي، وقد أثير اللعب خارج السعودية الكثير من الجدلٍ في الوسط الرياضي قبل أن تُثبت التجربة نجاحها الكبير، خاصة وأنها حققت العديد من الأهداف المرجوة.

وأثبتت التجربة اللندنية للسوبر السعودي، نجاحاً لافتاً في تحقيق إيرادات مالية للاتحاد السعودي تجاوزت 12 مليون ريال، توزعت ما بين إيرادات التذاكر وحقوق النقل التلفزيوني، وهو رقم مرشح للزيادة مستقبلاً بالنظر لازدياد تنافسية الفرق السعودية وارتفاع سقف الأجانب وازدياد الصرف المالي على المدربين واللاعبين.

ويروج قطاع الرياضة والشباب في السعودية لمسابقاته دولياً عبر إقامة السوبر السعودي في لندن، خاصة وأنها توجهت لاستضافة بطولات ومنافسات عالمية لمختلف الألعاب، كما أن اختيار لندن لاستضافة السوبر السعودي، يُجنب اتحاد القدم تأجيل انطلاقة الموسم بسبب الأجواء الحارة في المنطقة والتي لا يتم التعويل عليها لنجاح باكورة منافسات الموسم الكروي السعودي، حيث جاء اختيار لندن مناسباً في هذا الجانب إضافة لتواجد رقم كبير من الطلبة والسياح السعوديين في عاصمة الضباب.