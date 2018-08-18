زوج يقتل زوجته بطعنات نافذة ويتركها على باب المستشفى

مدريد(صدى):

أقدم شخص مقيم بمدينة غرناطة، على قتل زوجته الإسبانية البالغة من العمر 21 عاما، بعدما وجه لها طعنات نافذة بواسطة آلة حادة.

وتفصيلا؛ نشبت مشاجرات متتالية بين زوجة اسبانية تدعو ” ليري غونزاليس خوستو ” ، وزوجها الذي يكبرها ب 17 سنة، وعلى إثر ذلك قام الأخير بتوجيه عدة طعنات للضحية داخل شقتهما .

وأكد الجيران أنهم استمعوا إلى الزوجة تبكي خلال ليلتين متتابعتين قبل الجريمة، مبينا ان زوجها قام بنقلها على متن سيارته إلى إحدى المستشفيات قبل أن يتركها هناك و يلوذ بالفرار .

وأشاروا أن الزوجة تركت طفلا صغيرا يتيما يبلغ من العمر سنتين.