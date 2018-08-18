زوج يقتل زوجته بطعنات نافذة ويتركها على باب المستشفى
أقدم شخص مقيم بمدينة غرناطة، على قتل زوجته الإسبانية البالغة من العمر 21 عاما، بعدما وجه لها طعنات نافذة بواسطة آلة حادة.
وتفصيلا؛ نشبت مشاجرات متتالية بين زوجة اسبانية تدعو ” ليري غونزاليس خوستو ” ، وزوجها الذي يكبرها ب 17 سنة، وعلى إثر ذلك قام الأخير بتوجيه عدة طعنات للضحية داخل شقتهما .
وأكد الجيران أنهم استمعوا إلى الزوجة تبكي خلال ليلتين متتابعتين قبل الجريمة، مبينا ان زوجها قام بنقلها على متن سيارته إلى إحدى المستشفيات قبل أن يتركها هناك و يلوذ بالفرار .
وأشاروا أن الزوجة تركت طفلا صغيرا يتيما يبلغ من العمر سنتين.
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