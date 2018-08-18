بالفيديو.. توقعات الأرصاد لطقس غدًا الأحد

تركي السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم السبت، فيديوجراف يتضمن توقعتها لطقس المملكة غدًا الأحد.

وأوضح ” الفيديو ” ، الذي نشره الحساب الرسمي للهيئة بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة على كل من المناطق الأتية ” جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة ” .

وأكدت ” الهيئة ” ، على نشاط الرياح السطحية من الشمالية الغربية إلى غربية وذلك بسرعة من 15 لـ 40 كم/س وإرتفاع الموج من متر إلى مترين بالنسبة للبحر الأحمر، وبسرعة من 15 لـ 35 كم/س وإرتفاع الموج إلى متر ونصف بالنسبة للخليج العربي.

وأشار ” الفيديو ” ، إلى أن محافظة الأحساء ستسجل أعلى درجة حرارة والتي تصل 46 ْ، وتسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة والتي تصل إلى 18 ْ .