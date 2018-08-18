” رحلة العمر ” تكمل تجهيزات فعاليتها الوطنية ” شكراً من قلوبنا “

سعيد العجل(صدى):

بدعوة عامة للجميع وبدعم من هيئة السياحة وتحت رعاية محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي أكملت مجموعة رحلة العمر لتنظيم المعارض والمؤتمرات، تجهيزاتها لإنطلاق فعاليتها الوطنية الأولى على مستوى المملكة ” شكرا من قلوبنا ” حيث أوضح المدير العام لمجموعة رحلة العمر لتنظيم المعارض والمؤتمرات، الأستاذ أحمد القمري، أن فعالية ” شكرا من قلوبنا ” والتي ستنطلق في اول ايام عيد الاضحى المبارك من (10-16) من ذي الحجة بقصر الملك عبد العزيز التاريخي بمحافظة الخرج ولمدة سبعة أيام، والذي يعد الأول من نوعه وتهدف إلى تعزيز مبادرة فعاليتها الوطنية وتقديم الشكر للقيادة الرشيدة لمواقفها الحاسمة والإنسانية.

وتابع قائلا: “شكرًا قيادتنا الرشيدة.. شكرًا على حزمكم وعزمكم.. شكرًا على العدل والإنسانية.. شكرًا قيادة الشموخ والهيبة ونسأل الله أن يديم أمن وأمان هذه البلاد الطاهره وأن يوفقكم لخدمة بلاد الإسلام والمسلمين.

وبين بأنه سيكون هناك أوبريت وطني على تشريف محافظ الخرج في اليوم الثاني من تدشين الفعالية، منوها بأنها ستتضمن مسيرة وطنية والعديد من الفعاليات الترفيهية وتواجد ركن خاص للرسم الحي مع أفضل الرسامين بالإضافة إلى مشاركة عدة متاحف وطنية تطوعياً إلى جانب عروض الليزر ومسرح الطفل الذي يأتي بشكل مغاير عن الشكل التقليدي المعتاد.. كما سيتخللها العديد من البرامج والأنشطة التي تركز على إبراز التراث الشعبي والتراثي لجميع مناطق المملكة.

كما عبر عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة، على تقديم كافة التسهيلات اللازمة والدعم المعنوي والمادي من أجل إنجاح الفعالية.

وشدد على أهمية الشراكة الفاعلة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في تنظيم الفعالية بالمحافظة.

وأعرب عن شكره وتقديره لمحافظ الخرج والجهات الحكومية ذات الصلة بالمحافظة لتعاونها في تنظيم هذه الفعالية..