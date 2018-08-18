شيفروليه تاهو وسوبربان يتزودان بنسخ بلس بريميير الخاصة الجديدة

أميرة خالد(صدى):

عرضت شركة شيفروليه نسخ خاصة من سيارتيها تاهو وسوبربان باسم Premier Plus ، وتأتي السيارات بمحرك V8 سعة 6.2 لتر يتوفر في نسخ الأداء العالي RST لكلتا السيارتين ، ولكن نسخ Premier Plus الجديدة توفر امكانية زيادة سعة المحرك وقوته عن المحرك القياسي V8 سعة 5.3 لتر.

وقال ساندور بيسزار مدير التسويق والاعلانات في قسم الشاحنات في شيفروليه في تصريحات إعلامية ، ان العملاء لديهم طلب كبير لموديلات تاهو وسوبربان بالمحركات V8 سعة 6.2 لتر وأكد أن 36% من موديلات شيفروليه الخاصة الجديدة متعددة الاستخدامات تباع بهذا المحرك ، ولكن تاهو وسوبربان Premier Plus توفر للعملاء امكانية اختيار العديد من اللمسات الأخرى الفاخرة.

وتشمل هذه الاضافات فرش داخلي بلونين أسود وماهوجني مع مقاعد جلدية أمامية بخاصية التسخين والتبريد وشاشة عرض مستقلة على الزجاج الأمامي وعدادات 8 بوصة . وستتميز السيارة بعجلات 22 بوصة وشعارات ذهبية وكرومية وعتبات كرومية ومخارج عادم من نفس المادة.

ويبدأ سعر تاهو Premier Plus من 74.100 ألف دولار وسوبربان Premier Plus من 76.900 ألف دولار .