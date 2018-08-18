شاب يحبس عشيق زوجته داخل خزانة غرفة النوم

القاهرة(صدى):

قرر شاب مصري حبس عشيق زوجته داخل خزانة غرفة نومه، حتى قدوم رجال الأمن؛ بعد خيانة الزوجة.

وقال الزوج في المحضر الرسمي، إنه عاد من العمل لشقته في موعد لم يكن معتادًا عليه، ثم طرق الباب، لتستمر زوجته فترة طويلة قبل أن تفتح الباب.

وأضاف أنه لاحظ علامات الارتباك على زوجته، ومحاولة التضييق عليه في حركته أثناء دخوله الشقة، بإحضارها ملابسه لتغييرها في الصالة، كي لا يدخل غرفة النوم كما المعتاد.

وتابع الزوج بأن تحركات وملامح زوجته، وضعت الشك في قلبه بأن هناك شيئًا غير طبيعي قد يكون بوجود شخص غريب داخل الشقة.