” فيديو ” يوثق المنظر العام للحرم المكي الشريف قبل 82 عاما

علي القحطاني(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو، المنظر العام للحرم المكي الشريف، وذلك قبل 82 عاما.

يُذكر أن الفيديو تم تصويره بموسم الحج عام 1357هــ، من قبل أستديو مصر الذي يرافق بعثة الحج المصرية.