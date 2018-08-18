نشر : منذ 2 ساعتين 1٬961 2 الاخبار المحلية ” فيديو ” يوثق المنظر العام للحرم المكي الشريف قبل 82 عاما علي القحطاني(صدى): وثقت إحدى مقاطع الفيديو، المنظر العام للحرم المكي الشريف، وذلك قبل 82 عاما. يُذكر أن الفيديو تم تصويره بموسم الحج عام 1357هــ، من قبل أستديو مصر الذي يرافق بعثة الحج المصرية. الوسوم:الحرم_المكي
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يبارك ويزيد بيتك تكريما وتشريفا .
الله يبارك فى ملوك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولى عهدة الأمين محمد بن سلمان وأمراء مكة المكرمة والمدينة المنورة وأهلها .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52305 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله اكبر ,,