بالفيديو.. امرأتان في الحرم تدعيان لوالدهما المتوفي أمام الكعبة منذ عام
شمل برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، امرأتان من دولة كازاخستان، كانا أبوهما قد توفيا أمام الكعبة خلال أداءه فريضة الحج العام الماضي.
وتقول ” الريما ” إحدى امرأتان، إنها كانت أمنيتها زيارة الحرم، ولم تكن تتخيل أن وفاة والدها ستكون سببًا في أداء فريضة الحج.
فيما علَّقت ” نور ” الابنة الثانية، أن أعظم ما تركه والدهما لهما هو هذه النعمة، مضيفة : ” تم اختيارنا من قبل البرنامج لكل نحج هذا العالم وندعو لوالدنا في عرفات ” .
واختتمت : ” أدعو لله أن يجمعنا بوالدنا في الجنة ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52305 ] نشر منذ 58 دقيقة
رحمة الله عليه ، ونسأل الله لكم القبول ,, آمين ,,