بالفيديو.. امرأتان في الحرم تدعيان لوالدهما المتوفي أمام الكعبة منذ عام

عادل الحربي(صدى):

شمل برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، امرأتان من دولة كازاخستان، كانا أبوهما قد توفيا أمام الكعبة خلال أداءه فريضة الحج العام الماضي.

وتقول ” الريما ” إحدى امرأتان، إنها كانت أمنيتها زيارة الحرم، ولم تكن تتخيل أن وفاة والدها ستكون سببًا في أداء فريضة الحج.

فيما علَّقت ” نور ” الابنة الثانية، أن أعظم ما تركه والدهما لهما هو هذه النعمة، مضيفة : ” تم اختيارنا من قبل البرنامج لكل نحج هذا العالم وندعو لوالدنا في عرفات ” .

واختتمت : ” أدعو لله أن يجمعنا بوالدنا في الجنة ” .