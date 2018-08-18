بالصور.. إغلاق 14 محلا وإشعار 92 آخرين لوجود مخالفات صحية بجدة

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة منطقة جدة، اليوم السبت، عن إغلاقها 14 محلًا، فضلًا عن إشعار 92 آخرين، نظرًا لوجود مخالفات صحية بهم، وذلك ضمن جولاتها الرقابية يوم أمس على 181 منشأة صحية ومهنية بالمنطقة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أمانة جدة لموسم الحج 1439هـ، وذلك وفقًا لما ذكرته الأمانة، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .