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  3. بالصور.. إغلاق 14 محلا وإشعار 92 آخرين لوجود مخالفات صحية بجدة

بالصور.. إغلاق 14 محلا وإشعار 92 آخرين لوجود مخالفات صحية بجدة

بالصور.. إغلاق 14 محلا وإشعار 92 آخرين لوجود مخالفات صحية بجدة
نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة منطقة جدة، اليوم السبت، عن إغلاقها 14 محلًا، فضلًا عن إشعار 92 آخرين، نظرًا لوجود مخالفات صحية بهم، وذلك ضمن جولاتها الرقابية يوم أمس على 181 منشأة صحية ومهنية بالمنطقة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أمانة جدة لموسم الحج 1439هـ، وذلك وفقًا لما ذكرته الأمانة، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

 

 

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 2 ساعتين

95% من مطاعم السعودية لا يوجد بها أجهزة غسل وتعقيم للأوانى والصحون .
ومازال المواطن يأكل من المطاعم الملوثة .

[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 2 ساعتين

عدم غسل وتعقيم الأوانى والصحون ينتج عنها هذة الأمراض :
1- السل .
2- التيفوئيد .
3- السالمونيلا ” الإسهال ” .
4- الأمراض السرطانية .
5- الأمراض الجلدية .
6- الألفولوانزا والبرد .
جهل وتخلف .

[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 2 ساعتين

عدم غسل الصحون والطعام وتعقيمة يسبب ” أكسدة الدم ” ألتى تسبب ” العقم ” لدى الرجال .. وصلت نسبة العقم لدى الرجال بدول الخليج العربى إلى 70% .

[ عدد التعليقات: 52305 ] نشر منذ 1 ساعة

احسن ,,

,, صكوا بيبان محلاتهم ، واغلقوا عليهم بيبان السجن ,,

,, لابارك الله فيهم ,,

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