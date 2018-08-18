وفاة الحالة الـ 18 من بين الحجاج المصريين إثر هبوط حاد بالدورة الدموية

علي القحطاني (صدى):

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، عن وفاة الحالة الـ 18 من بين الحجاج المصريين بالعاصمة المقدسة.

ومن جانبه، بيّن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، أن الحاجة المتوفية تدعى ” رسميه محمود علي محمد ” ، من محافظة قنا، وتبلغ من العمر 62 عامًا، وتتبع حج قرعة الداخلية.

وأوضح المتحدث باسم ” الصحة ” ، أن الحاجة ” رسمية ” توفيت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، مشيرًا إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغًا بالوفاة، مؤكدًا أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.